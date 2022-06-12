Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Хидео Кодзима трудится над новым проектом под кодовым названием Overdose. Информация пока не подтверждена, однако сегодня в рамках совместной презентации Xbox и Bethesda мэтр вышел на связь и подтвердил, что в своём новом проекта в том числе полагается на сотрудничество с Microsoft. В частности, речь идёт об использовании «облачных» технологий рэдмондского гиганта.
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Если верить Кодзиме, то именно эти технологии позволят ему и его команде создать проект своей мечты. К сожалению, за свойственными Кодзиме-сану пафосными изречениями ничего не последовало. Как говорится, спасибо и на том, что просто подтвердили факт сотрудничества.