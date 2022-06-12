Дождались. Ну, кто-то.

Помните Grounded? Ну, ничего страшного: главное, что Obsidian помнит и продолжает творить. Сегодня в рамках презентации игр Xbox и Bethesda стало известно, что данный нестандартный проект, посвящённый выживанию в неприветливом микромире, выйдет в полноценный релиз в сентябре этого года.

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Сопутствующий видеоролик, напоминающий о том, что в Grounded сыграли уже 10 миллионов человек, прилагается. Первоначальный релиз, напомним, состоялся ещё летом 2020 года. Темпы производства игры, мягко говоря, удручающие.