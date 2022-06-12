Ещё туда добавят нового персонажа.

Microsoft решила наглядно продемонстрировать, что вскоре она будет владеть холдингом Activision Blizzard, поэтому допустила некоторые его игры на свою совместную с Bethesda презентацию. Именно там мы узнали, что Overwatch 2 выйдет в раннем доступе уже 4 октября, переедет на условно-бесплатную модель распространения, а также получит нового, 34-го по счёту (если учитывать первую Overwatch, которую «сиквел» буквально заменит) героя — Королеву Джанкертауна (Junker Queen).

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Из пресс-релиза следует, что Королева Джанкертауна будет принадлежать к классу танков, то есть, в её задачи войдёт защита команды и создание так называемого фронта. Деталями способностей новой «бой-бабы» франшизы Blizzard пока не поделилась, но из небольшого трейлера известно, что свой титул Королевы она заслужила, победив прежнего Короля в смертельном поединке, чего другим претендентам не удавалось на протяжении тринадцати лет.

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Почему Blizzard решила выпустить Overwatch 2 именно в статусе ранней версии, догадаться нетрудно: разработка сильно задерживается, а оригинальная Overwatch стремительно «умирает», теряя «онлайн» и остатки былой славы. Медлить в такой ситуации нельзя.