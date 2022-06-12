Кажется, там действительно будет весело.

Конференция Microsoft удивила коротким геймплейным видео экшена High on Life, действие которого происходит во вселенной популярного мультсериала «Рик и Морти». По крайней мере, голос героя Морти в ролике точно мы услышали. А вот что увидели — вопрос большой и интересный.

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Как вам говорящее оружие, которое общается с игроком и делится своими комментариями по поводу всего увиденного? Похоже в High on Life такого будет много. Проект создаёт студия Squanch Games (заценили отсылку?) совместно с Джастином Ройландом, одним из авторов «Рика и Морти».

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Релиз проекта должен состояться в октябре текущего года.