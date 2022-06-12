Авторы считают, что это настоящий скачок в развитии.

Как и гласили ранее утечки, в рамках совместной презентации Xbox и Bethesda состоялась презентация новой Forza Motorsport. Цифры в названии или подзаголовка нет (пока?), зато есть видеоролик и основные маркетинговые подробности, призванные привлечь внимание широкой общественности.

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По словам разработчиков, новая Forza Motorsport порадует продвинутой физикой, в том числе физикой разрушений и деформации автомобилей, благодаря чему на повреждённых машинах можно будет заметить даже мелкие царапины и вмятины. Вместе с тем в новинке ожидается поддержка трассировки лучей, повышающей качество местных отражений, а также динамическая погода и смена времени суток.

Релиз — в следующем году.