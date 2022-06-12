А вот релиз — только в следующем году.

Год назад Bethesda и Arkane Studios представили вниманию общественности кооперативный боевик Redfall, в рамках которого нам предстоит воевать с вампирами и прочей нечистью. На момент своего анонса игра была встречена в высшей мере прохладно, но это из-за отсутствия демонстрации игрового процесса. Сегодня температура этого прохладного приёма может понизиться ещё на несколько градусов, поскольку в рамках совместного мероприятия Bethesda и Xbox состоялся первый показ игрового процесса Redfall. В комментариях он не нуждается.

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В нижеуказанном видео нашему вниманию представили локации штата Массачусетс, а также продемонстрировали местную боевую систему за четвёрку главных героев, обладающих уникальными способностями и, как следствие, уникальным предназначением на поле брани.

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Релиз Redfall — в следующем году. Без конкретики.