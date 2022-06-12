На это потребовалось больше года.

Одной из проблем игровой индустрии являются эксклюзивы, вынуждающие геймеров пользоваться либо конкретными сервисами, либо же вовсе приобретать дополнительные игровые платформы. Ситуация в высшей степени неправильная, но она медленно, но верно исправляется. Так, с сегодняшнего дня сетевой средневековый боевик Chivalry 2 больше не является эксклюзивом Epic Games Store, и отныне доступен и в Steam вместе с обновлением Tenosian Invasion.

реклама

Базовая стоимость Chivalry 2 в Steam составляет 1 199 рублей, однако в честь выхода в новом сервисе на игру вплоть до 7 июля будет распространяться 40-процентная скидка. Так что если вам не лень выполнять лишние движения и терять на комиссиях, пытаясь пополнить внутренний Steam-кошелёк, то предложение можно назвать вполне привлекательным.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Изначально релиз Chivalry 2 состоялся ещё весной прошлого года. За это время проект получил тёплые отзывы пользователей.