Одной из проблем игровой индустрии являются эксклюзивы, вынуждающие геймеров пользоваться либо конкретными сервисами, либо же вовсе приобретать дополнительные игровые платформы. Ситуация в высшей степени неправильная, но она медленно, но верно исправляется. Так, с сегодняшнего дня сетевой средневековый боевик Chivalry 2 больше не является эксклюзивом Epic Games Store, и отныне доступен и в Steam вместе с обновлением Tenosian Invasion.
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Базовая стоимость Chivalry 2 в Steam составляет 1 199 рублей, однако в честь выхода в новом сервисе на игру вплоть до 7 июля будет распространяться 40-процентная скидка. Так что если вам не лень выполнять лишние движения и терять на комиссиях, пытаясь пополнить внутренний Steam-кошелёк, то предложение можно назвать вполне привлекательным.
Изначально релиз Chivalry 2 состоялся ещё весной прошлого года. За это время проект получил тёплые отзывы пользователей.