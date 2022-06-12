Hitman 3, напомним, уже поддерживает FSR первого поколения.

Компания AMD обновила список игр, которые в скором времени получат поддержку технологии FSR 2.0. Если говорить о самых актуальных проектах, то технологию пространственного увеличения масштаба, увеличивающую частоту кадров и обеспечивающую высококачественное изображение без установки новой видеокарты, получат The Callisto Protocol, Hitman 3, королевская битва Super People и ещё несколько игр.

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Напомним, та же Hitman 3 получила поддержку AMD FSR первого поколения ещё в мае текущего года. Сроки ввода поддержки второй версии данной технологии пока не сообщаются. Что до The Callisto Protocol, то FSR 2.0 в ней появится уже с релиза.

Напомним, AMD FSR 2.0 — это инновационный алгоритм пространственного масштабирования, обеспечивающий качество и быстродействие в играх с разрешением, близком к нативному, со сверхвысоким качеством граней и чёткими растровыми деталями.

На сайте AMD утверждается, что для видеокарт Radeon RX 6000 серии в играх с поддержкой FSR при разрешении 4K в режиме Performance функции FSR производительность возрастает в среднем в 2,5 раза. Функция совместима с широким спектром графических процессоров — от интегрированной графики до сверхмощных видеокарт.

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Регулируемые функцией FidelityFX Super Resolution настройки качества изображения позволяют выбирать баланс качества и быстродействия.