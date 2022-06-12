Разработчики «заморочились» с детализацией, если что.

Разработчики из польской студии Woodland Games, которые ранее выпустили «адостроительный» симулятор Hell Architect и симуляторы Urban Explorer и Taxi Simulator, в данный момент заняты производством Autopsy Simulator. Поляки решили не мелочиться и занялись разработкой симулятора патологоанатома с элементами хоррора, его анонс состоялся ещё в 2020-м году, а сейчас представлен новый трейлер.

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Изданием Autopsy Simulator займётся компания Team17 Digital, но раньше разработчики пробовали работать с польским издательством PlayWay. Сюжет Autopsy Simulator наполнен непередаваемой специфиой: патологоанатом Джек трудится где-то у себя в подвальчике и ведёт размеренную жизнь. В какой-то момент Джек находит во внутренностях убитой женщины кольцо своей давно умершей жены — отсюда история и начинается.

Чтобы докопаться до истины, герою придётся вскрыть немалое количество трупов, а весь процесс здесь обставлен максимально аутентично. Дело в том, что разработчики консультировались с патологоанатомами и врачами судебно-медицинской экспертизы. Визуальный ряд Autopsy Simulator может не понравиться неподготовленному обывателю, но авторы, как говорится, предупреждали.

Из других особенностей проекта:

изучайте отчёты и документы, собирайте информацию о жертвах. У каждого есть своя история. Чтобы провести качественное вскрытие, нужно изучить её вдоль и поперек;

все случаи созданы при участии патологоанатомов и судебных врачей, что делает их весьма убедительными;

подробные изображения органов и описания случаев. Разработчики хотели, чтобы всё выглядело реалистично, поэтому органы, ткани и повреждения выполнены с необходимым уровнем детализации;

смесь симулятора и хоррора. Беспрецедентное сочетание — помимо реалистичного изображения процедуры вскрытия игроков ждёт «захватывающая история», от которой «кровь стынет в жилах».

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Релиз Autopsy Simulator должен состояться в ноябре текущего года в Steam, за всеми подробностями стоит обратиться к официальной страничке проекта в магазине.