Создатель игры нашёл издателя, поздравим его с этим событием.

Разработчик Дэвид Борд, выступающий от имени студии Stage 2, в данный момент работает над игрой Lifeless Moon. Этот проект является духовным наследником Lifeless Planet — головоломки-платформера про астронавта, потерявшего контакт с двумя напарниками, вышедшей ещё в 2014-м году. Студия Stage 2 собирала деньги на разработку через Kickstarter, а сейчас нашла издателя в лице Serenity Forge.

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В рамках фестиваля Summer of Gaming 2022 был представлен новый трейлер мистического приключения Lifeless Moon. На этот игра расскажет историю двух астронавтов эпохи «Аполло» в ходе экспедиции на Луну. В какой-то момент они обнаруживают заброшенное поселение, только сейчас это не советская база (как в оригинале), а целый город.

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Разработчики Lifeless Moon дали понять, что во втором их проекте будет больше головоломок и меньше акробатических элементов. Игра должна поступить в продажу в первом квартале 2023 года на ПК и консолях, планируется также реализовать поддержку VR-устройств.