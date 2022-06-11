Почти половину первого месяца лета мы уже прожили.

Некоторое время назад стало известно, что Baldur’s Gate Dark Alliance II повторит судьбу оригинала и выйдет в свет в обновлённом виде на персональных компьютерах. Изначально речь шла о релизе в этом году; сегодня же разработчики проекта внесли чуть больше ясности в этот до неприличия растяжимый отрезок времени: игра выйдет до конца лета во всех актуальных сервисах цифровой дистрибуции.

реклама

Дополнительно девелоперы уточнили, что в состав обновлённой версии будет включена облагороженная графика, поддержка разрешений экрана вплоть до 4K и поддержка локального совместного режима.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Напомним, что изначально Baldur’s Gate Dark Alliance II вышла в свет в 2004 году, и всё это время являлась консольным эксклюзивом для Xbox и PlayStation 2. От эксклюзивов в наше время пора стремительно уходить, и приятно, что создатели Baldur’s Gate Dark Alliance II понимают это лучше многих.