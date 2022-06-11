Некоторое время назад стало известно, что Baldur’s Gate Dark Alliance II повторит судьбу оригинала и выйдет в свет в обновлённом виде на персональных компьютерах. Изначально речь шла о релизе в этом году; сегодня же разработчики проекта внесли чуть больше ясности в этот до неприличия растяжимый отрезок времени: игра выйдет до конца лета во всех актуальных сервисах цифровой дистрибуции.
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Дополнительно девелоперы уточнили, что в состав обновлённой версии будет включена облагороженная графика, поддержка разрешений экрана вплоть до 4K и поддержка локального совместного режима.
Напомним, что изначально Baldur’s Gate Dark Alliance II вышла в свет в 2004 году, и всё это время являлась консольным эксклюзивом для Xbox и PlayStation 2. От эксклюзивов в наше время пора стремительно уходить, и приятно, что создатели Baldur’s Gate Dark Alliance II понимают это лучше многих.