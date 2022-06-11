Разработчики из независимой студии Head West совместно с издательством Freedom Games назвали точную дату релиза Retreat To Enen — симулятора выживания с открытым миром. Проект должен поступить в продажу 5 августа 2022 года на ПК, купить его можно будет как в Steam, так и в Epic Games Store.
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Сеттинг Retreat To Enen довольно занятный, поскольку всё действие происходит в 3600 году. Итак, через каких-то полторы тысячи лет человечество сумело отказаться от всех пороков, решить все свои насущные проблемы и начать жить без войн. Даже с природой получилось наладить жизнь в гармонии. Но, как вы понимаете, без вызова в таком прекрасном мире будущего дело обойтись не могло.
Вызов в мире Retreat To Enen заключается в следующем: все лица, достигшие совершеннолетия, должны пройти сложный обряд посвящения. Нужно отправиться на необитаемый остров Энен и постараться изо всех сил остаться там в живых. Как сообщают разработчики, попутно ещё получится раскрыть тайны человечества и научиться искусству медитации.
Геймплей Retreat To Enen состоит из привычных для симулятора выживания вещей: сбора припасов, постройки базы, исследования острова и открытого мира. Про медитацию мы говорили не зря, ведь с её помощью игрок сможет узнать больше о здешнем мире и природе.
Наконец, в рамках фестиваля «Играм быть» у пользователей Steam имеется возможность ознакомиться с демоверсией Retreat To Enen. Проект заявлен для ПК, но его авторы также планируют релиз на PlayStation 5 и Xbox Series.