Кажется, игроку даже придётся пообщаться с обманутыми дольщиками.

Разработчики из польской студии Ancient Forge совместно с издательством Frozen District анонсировали новую игру — градостроительную стратегию The Constructors. На этот раз нам нужно будет заниматься отстройкой некогда разрушенного города Wondersville.

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Центральный персонаж в The Constructors — владелец крупной строительной компании, которому доведётся заниматься как управлением монтажных работ, так и менеджментом персонала. При строительстве новых домов игроку нужно будет принимать во внимание потребности будущих жителей вплоть до мелких деталей. То есть, делать всю дополнительную работу настоящего подрядчика.

«Дайте волю своему творчеству и постройте район своей мечты. Выполните свои проекты в соответствии с потребностями ваших клиентов. Определитесь с материалами, количеством этажей, формой квартир и типом лампочек, используемых в коридорах. Выберите из множества удобств на открытом воздухе, чтобы сделать ваши поместья более привлекательными. Что выберете: небольшую общественную игровую площадку или баскетбольную площадку на крыше?» — гласит официальное описание к игре.

В геймплее The Constructors также найдётся место активностям, связанным с общением с участниками долевого строительства. Например, если строительство затянется, то придётся каким-то образом сбивать «градус недовольства», и всё в таком духе.

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Дата релиза градостроительной стратегии будет объявлена позже, но за всеми подробностями рекомендуется перейти на официальную страничку игры в Steam.