И это только первая её часть, которая пройдёт в воскресенье.

Одним из главных игровых мероприятий этого лета, безусловно, станет совместная презентация Xbox & Bethesda Games Showcase вечером грядущего воскресенья. В её рамках нас ждёт масса важных анонсов и публикаций подробностей, включая, надеемся, наиболее ожидаемые, такие, как в отношении Starfield.

реклама

Программой выступления ни Microsoft, ни Bethesda, по понятным причинам, не делятся, однако возможность оценить масштаб грядущего события у нас всё же есть. Так, главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг уточнил, что общая продолжительность первой — воскресной — презентации составит 95 минут. Рискнём предположить, что всё самое интересное разработчики оставят на десерт.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Напомним, что воскресная Xbox & Bethesda Games Showcase, старт которой назначен на 20:00 по московскому времени, — это лишь первая часть совместной презентации. Игр у Xbox Game Studios так много, что в одно мероприятие уложиться физически невозможно, поэтому двумя днями позже — 14 июня — пройдёт вторая презентация, где разработчики подробнее расскажут о своих творениях.