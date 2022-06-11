Одним из главных игровых мероприятий этого лета, безусловно, станет совместная презентация Xbox & Bethesda Games Showcase вечером грядущего воскресенья. В её рамках нас ждёт масса важных анонсов и публикаций подробностей, включая, надеемся, наиболее ожидаемые, такие, как в отношении Starfield.
реклама
Программой выступления ни Microsoft, ни Bethesda, по понятным причинам, не делятся, однако возможность оценить масштаб грядущего события у нас всё же есть. Так, главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг уточнил, что общая продолжительность первой — воскресной — презентации составит 95 минут. Рискнём предположить, что всё самое интересное разработчики оставят на десерт.
Напомним, что воскресная Xbox & Bethesda Games Showcase, старт которой назначен на 20:00 по московскому времени, — это лишь первая часть совместной презентации. Игр у Xbox Game Studios так много, что в одно мероприятие уложиться физически невозможно, поэтому двумя днями позже — 14 июня — пройдёт вторая презентация, где разработчики подробнее расскажут о своих творениях.