Но не для жителей России и Беларуси.

Разработчики из компании Techland опубликовали трейлер «ультимативного» издания Dying Light, которое уже стало доступно для покупки. Если что, решение о прекращении поддержки первой части было принято совсем недавно. А выпуск Dying Light: Definitive Edition должен стать финальным подарком.

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В самое полное издание зомби-экшена входит оригинальная игра, а также все 26 дополнений, выходивших на протяжении семи лет. Definitive Edition доступно на всех платформах, за исключением Nintendo Switch. Там релиз тоже состоится, но чуточку позже. Ещё разработчики пояснили, что обладатели платинового издания смогут обновиться до самого полного совершенно бесплатно.

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В любом случае, не будем забывать, что Techland ранее остановила продажу своих игр в Steam для жителей Беларуси и России.