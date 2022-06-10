Помните шутер Aliens Fireteam Elite, геймплейно напоминающий Left 4 Dead, но в декорациях «Чужих»? Ничего страшного, главное, что разработчики помнят и обеспечивают проект свежим контентом. Сегодня, например, авторы опубликовали трейлер, посвящённый запланированному на 30 августа релизу аддона-расширения Pathogen.
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Согласно официальному описанию, в дополнении нас ждёт новое окружение, поля боя, а также новой сюжетной линией, посвящённой выполнению экипажем «Жндевора» своего самого опасного задания, сюжет которого крутится вокруг таинственного патогена, против которого бессильны даже «идеальные организмы».
Всего в состав дополнения включены восемь единиц оружия, 26 модулей оружия, новые костюмы, аксессуары и «косметические» элементы. Ценник пока не объявлен.