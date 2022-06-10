Продолжаем путаться в величайшем многообразии игр во вселенной Warhammer 40,000. Вчера вечером разработчики из Fatshark показали свежий трейлер своего проекта Warhammer 40,000 Darktide, ну а спустя некоторое время стало известно, что в рамках партнёрства с NVIDIA новинка порадует игроков поддержкой сразу нескольких пусть и полезных, но всё же отнюдь не жизненно необходимых технологий. А именно: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и трассировки лучей.
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Продолжаем путаться в величайшем многообразии игр во вселенной Warhammer 40,000. Вчера вечером разработчики из Fatshark показали свежий трейлер своего проекта Warhammer 40,000 Darktide, ну а спустя некоторое время стало известно, что в рамках партнёрства с NVIDIA новинка порадует игроков поддержкой сразу нескольких пусть и полезных, но всё же отнюдь не жизненно необходимых технологий. А именно: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и трассировки лучей.
Релиз игры запланирован на 13 сентября.