Зачем данной игре всё это нужно — вопрос чисто маркетологический.

Продолжаем путаться в величайшем многообразии игр во вселенной Warhammer 40,000. Вчера вечером разработчики из Fatshark показали свежий трейлер своего проекта Warhammer 40,000 Darktide, ну а спустя некоторое время стало известно, что в рамках партнёрства с NVIDIA новинка порадует игроков поддержкой сразу нескольких пусть и полезных, но всё же отнюдь не жизненно необходимых технологий. А именно: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и трассировки лучей.

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Продолжаем путаться в величайшем многообразии игр во вселенной Warhammer 40,000. Вчера вечером разработчики из Fatshark показали свежий трейлер своего проекта Warhammer 40,000 Darktide, ну а спустя некоторое время стало известно, что в рамках партнёрства с NVIDIA новинка порадует игроков поддержкой сразу нескольких пусть и полезных, но всё же отнюдь не жизненно необходимых технологий. А именно: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и трассировки лучей.

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Релиз игры запланирован на 13 сентября.