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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Firaxis дала надежду на то, что в будущем выпустит новую часть XCOM
Пока что остаётся довольствоваться Marvel’s Midnight Suns.
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В настоящее время студия Firaxis Games активно трудится над тактической RPG Marvel’s Midnight Suns, которую многие огульно успели окрестить «XCOM’ом в супергеройской оболочке». Так-то оно, быть может, и так, однако многие фанаты творчества Firaxis хотели бы увидеть новую часть серии, посвящённой защите земли от инопланетных захватчиков. И хотя сейчас данная франшиза отодвинута в сторону, Firaxis всё же не собирается оставлять её навечно.

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В недавнем комментарии изданию Video Games Chronicle геймдиректор последних XCOM Джейк Соломон заявил, что пока он «жив, и пока жива Firaxis, серия XCOM тоже будет жить». Иными словами, Firaxis воспринимает XCOM как неотъемлемую часть самой себя, и в перспективе допускает, что серия пополнится новыми проектами. Давать же какие-то более конкретные комментарии на этот счёт пока слишком преждевременно.

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Что касается Marvel’s Midnight Suns, то игра должна поступить в продажу 7 октября.

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