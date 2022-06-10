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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глобальная стратегия Humankind получит латиноамериканское дополнение и выйдет на консолях
Потому что... почему бы и нет?
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Разработчики из Amplitude Studios справедливо решили, что их глобальная стратегия Humankind ничем не хуже своего основного конкурента в лице Sid Meier’s Civilization VI, и решили тоже выпустить своё творение на консолях, о чём сообщили в рамках вчерашней Summer Game Fest 2022. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One уже четвёртого ноября.

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Деталями консольных версий разработчики не поделились, но рискнём предположить, что как минимум некоторые изменения в пользовательском интерфейсе присутствовать будут — иначе с традиционными консольными средствами управления одерживать победы в Humankind станет не то что затруднительно, скорее — изнурительно.

Параллельно с анонсом консольных версий Amplitude представила дополнение Cultures of Latin America, которое добавит в игру шесть новых культур, включая кубинцев, инков, аргентинцев и другие процветающие южноамериканские нации своего времени. Также ожидайте шесть новых чудес природы, полтора десятка новых сюжетных событий и новое музыкальное сопровождение.

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#humankind #amplitude studios
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