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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тодд Говард заявил, что Starfield находится на финальных стадиях разработки
У разработчиков игр последнее время «финал» — это ещё от шести до двенадцати (и более) месяцев до реального финала.
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С недавнего времени точная дата выхода Starfield перестала быть «магической» и вновь стала неизвестной, отправившись на несколько месяцев (а если не повезёт — лет) в будущее. Причинами данного решения разработчики из Bethesda Game Studios не поделились; журналисты, однако, предположили, что причина простая — студия не хочет, чтобы Starfield превратилась в «новую Cyberpunk 2077», поэтому берёт дополнительное время на максимально тщательную «полировку».

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По всей видимости, данное предположение оказалось максимально верным, поскольку Тодд Говард в рамках небольшого брифинга сообщил, что студия сейчас накладывает «финальные штрихи» на Starfield, а дополнительное время позволит коллективу выпустить наиболее качественный продукт.

В целом Говард доволен результатом работы Bethesda Game Studios, и к данной высокой оценке деятельности коллектива присоединился и руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер, под чьим контролем теперь находится громадная компания ZeniMax Media.

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По самым оптимистичным слухам, релиз Starfield состоится в начале следующего года. Менее радостные слухи гласят о более крупном «окне» релиза — первая половина 2023-го.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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