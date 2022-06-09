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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы «Симулятора козла» анонсировали триквел игры
Как вишенка (и вовсе не граф) на торте всей Summer Game Fest 2022.
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В рамках Summer Game Fest 2022 прозвучало много игровых новостей, и лишь половину из них можно с большой натяжкой назвать достойными публикации в качестве самостоятельных новостных заметок. В качестве исключения мы в редакции решили осветить тему Goat Simulator 3 — триквела нашумевшего «Симулятора козла», посвящённого тому, как специально обученный козёл отравляет жизнь гражданам местного вымышленного городка.

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Релиз состоится в конце этого года, ну а анонсирующий видеоролик представляет собой пародию на соответствующий трейлер до сих пор так и не вышедшей Dead Island 2.

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#coffee stain studios #goat simulator 3
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