Крупные анонсы на Summer Game Fest 2022 быстро закончились, и эстафета перешла к проектам второго и даже третьего эшелонов. Одним из их представителей, безусловно, является битемап-экшен Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, авторы которого сегодня сообщили о том, что его релиз состоится уже ровно через неделю — 16 июня.
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В Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge нам в роли черепашек-ниндзя Рафаэля, Микеланджело, Леонардо и Донателло дать отпор клану Фут во главе со Шреддером.
Игра была анонсирована значительное время назад и на время выпадала из информационного поля, поэтому будет любопытно узнать, насколько успешным с финансовой точки зрения станет релиз на следующей неделе.