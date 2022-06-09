Вроде, «Колда», но всё ещё удивляет.

3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Издательство Activision совместно с разработчиками из студии Infinity Ward представили семиминутное геймплейное видео экшена Call of Duty: Modern Warfare II, анонсированного совсем недавно.

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В рамках представленного ролика нам показали кинематографичную миссию в море под проливным дождём, призванную продемонстрировать возможности «подтянутого» движка.

Следом мы увидели красивую высадку прямо борт танкера, которая также позволяет оценить рендеринг воды, улучшенную систему анимации и многое другое.

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Релиз Call of Duty: Modern Warfare II должен состояться 28 октября на ПК и консолях. Учитывая опыт всех предыдущих лет, переносов не будет. Не сомневайтесь.