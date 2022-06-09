Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован Aliens: Dark Descent — тактический экшен с менеджментом базы и отряда
Выглядит хорошо.
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

Разработчики из Tindalos Interactive совместно с издательством Focus Entertainment в рамках вступительного шоу Summer Game Fest 2022 представили дебютный трейлер Aliens: Dark Descent — одиночного экшена во вселенной «Чужих».

реклама

Проект должен поступить в продажу в 2023 году, у него также появилась своя страница в Steam. Оттуда можно узнать, что герой будет управлять отрядом солдат, отдавая им приказы «нажатием одной кнопки». Действовать часто придётся осторожно, важно также постоянно адаптироваться к выпадам врагов и менять тактику налету.

Отряд игрока будет состоять из бойцов разных классов. Для них будет организована система прокачки вкупе с продвинутой системой вооружения. Ещё один важный ключевой элемент геймплея — развитие базы. Там нужно будет исследовать новые технологии, которые, опять же, окажут влияние на отряд бойцов.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
-25% на RX 6700 XT ASUS
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

За другими подробностями стоит обратиться к официальной страничке проекта в Steam. Скорее всего, Aliens: Dark Descent также выйдет на консолях.

#focus entertainment #tindalos interactive #aliens descent
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трейлер необычного шутера Warstide Challenges по случаю скорого выхода в раннем доступе Steam
Динамичный шутер Warstride Challenges, тепло принятый игроками, выйдет на современных консолях
В Hood Outlaws & Legends всё же появится функция кроссплея
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
154
Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
46
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
23
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
5
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
12
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
14
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Странные отголоски из прошлого: Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)
5

Сейчас обсуждают

APTEMKA267
21:41
Что-бы что-то продать надо сначала купить, а у Вас батенька денег не было отродясь
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Adam Smith
21:40
я не смеюсь( сам вшоке был когда узнал
Флагманы AMD дешевеют в РФ – Ryzen 9 5950X на 20 000р ниже рекомендованной цены на начало продаж
FastD
21:37
Так там двухгиговые чипы же. У них такого нет даже если тоже хиникс стоит. Только 1гб хиникс страдает. А это 3060ti в основном и 3070
Майнер поделился своим опытом по поводу бракованной памяти Hynix
Stron
21:37
Судя по отзывам, на карты нужно просто накатывать дрова на мобильные версии.
В продаже появились дешевые китайские видеокарты RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 на ноутбучных чипах
Андрей Филинский
21:33
Это аккумулятор ничтожной ёмкости, по сравнению, хотя бы, с самой примитивной ГАЭС. Этот проект - тупо маркетинговый высер ради донатов.
Xiaomi представит гибридный планшет на Snapdragon 8cx Gen2 и Windows 11
wolfire
21:33
где энэфэс сволочи потом почитаю отзывы и всё будет понятно трейлеры конечно научились делать
Идейный наследник Dead Space: свежий трейлер и дебютный геймплей хоррора The Callisto Protocol
wolfire
21:27
в таком случае сам инет становится практически бесмысленным
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) выйдет в Steam и Battle.net
Андрей Маликов
21:26
да там тупо мешок костей, с молодой козой лучше
Флагманы AMD дешевеют в РФ – Ryzen 9 5950X на 20 000р ниже рекомендованной цены на начало продаж
SANEKS
21:26
Дану, никогда такого не было и вот опять! Кажется эти эксперты - британские учёные, ну или Киселёв с Симонян.
Западные эксперты: доллар будет терять покупательскую способность в результате инфляции
BarDuck
21:26
Грех смеяться на этим
Флагманы AMD дешевеют в РФ – Ryzen 9 5950X на 20 000р ниже рекомендованной цены на начало продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем