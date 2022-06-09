Разработчики из Tindalos Interactive совместно с издательством Focus Entertainment в рамках вступительного шоу Summer Game Fest 2022 представили дебютный трейлер Aliens: Dark Descent — одиночного экшена во вселенной «Чужих».
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Проект должен поступить в продажу в 2023 году, у него также появилась своя страница в Steam. Оттуда можно узнать, что герой будет управлять отрядом солдат, отдавая им приказы «нажатием одной кнопки». Действовать часто придётся осторожно, важно также постоянно адаптироваться к выпадам врагов и менять тактику налету.
Отряд игрока будет состоять из бойцов разных классов. Для них будет организована система прокачки вкупе с продвинутой системой вооружения. Ещё один важный ключевой элемент геймплея — развитие базы. Там нужно будет исследовать новые технологии, которые, опять же, окажут влияние на отряд бойцов.
За другими подробностями стоит обратиться к официальной страничке проекта в Steam. Скорее всего, Aliens: Dark Descent также выйдет на консолях.