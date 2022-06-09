Будем кушать людишек.

В своё время разработчики экшена Maneater, в котором нам в роли акулы необходимо охотиться на людей, приводили в статистику, по которой число убийств акул людьми несоизмеримо превосходит число обратных несчастных случаев, и что, дескать, с помощью данной игры можно будет виртуально «восстановить справедливость» со стороны гигантских зубастых рыбин. Что ж, с сегодняшнего дня и вплоть до следующей недели все желающие смогут внести свою лепту в это, так сказать, благородное с точки зрения акул дело, поскольку сегодня в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Maneater.

реклама

Вместе с тем стоит напомнить, что в Epic Games Store до сих пор продолжается «мегараспродажа», в рамках которой с большими скидками можно урвать массу достойнейших игр. А учитывая тот факт, что EGS оказался единственным сервисом, где можно привычными способами оформлять покупки в России на фоне так называемых санкций, тем самым уже полностью оправдав своё существование, иных вариантов у россиян особо-то и нет.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Распродажа продлится ещё неделю — до 16 июня, 18:00 по московскому времени.