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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store стартовала раздача Maneater — симулятора кровожадной акулы-людоеда
Будем кушать людишек.
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В своё время разработчики экшена Maneater, в котором нам в роли акулы необходимо охотиться на людей, приводили в статистику, по которой число убийств акул людьми несоизмеримо превосходит число обратных несчастных случаев, и что, дескать, с помощью данной игры можно будет виртуально «восстановить справедливость» со стороны гигантских зубастых рыбин. Что ж, с сегодняшнего дня и вплоть до следующей недели все желающие смогут внести свою лепту в это, так сказать, благородное с точки зрения акул дело, поскольку сегодня в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Maneater.

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Вместе с тем стоит напомнить, что в Epic Games Store до сих пор продолжается «мегараспродажа», в рамках которой с большими скидками можно урвать массу достойнейших игр. А учитывая тот факт, что EGS оказался единственным сервисом, где можно привычными способами оформлять покупки в России на фоне так называемых санкций, тем самым уже полностью оправдав своё существование, иных вариантов у россиян особо-то и нет.

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<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Распродажа продлится ещё неделю — до 16 июня, 18:00 по московскому времени.

#epic games #epic games store
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