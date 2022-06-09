Project Honor называется.

Разработчики из маленькой студии Notorious, основанной выходцем из Blizzard Крисом Калейки, анонсировали свою первую игру — Project Honor. Это фэнтезийный ролевой экшен с онлайн-элементами и довольно сильной системой генерации предметов («лута»).

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Project Honor может выделяться среди других проектов этого жанра продуманной боевой системой с детально проработанными классами. Сама игра делается на базе актуального движка Unreal Engine 5, авторы выбрали его благодаря возможность относительно легко воссоздать детальный мир с огромным количеством персонажей.

Представители студии Notorious особым образом подчёркивают, что речь не идёт о классической MMORPG, но некоторые механики и разделение на PvE и PvP будут. Ещё нужно понимать, что проект находиться на начальном этапе производства, поэтому кроме концепт-артов девелоперам нечего показать публике.

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Инвестированием Project Honor занимается организация One True King, которая была основана в 2020 году группой состоятельных блогеров. Что касается самого Криса Калейки, то он проработал в Blizzard 13 лет и всё это время трудился на World of Warcraft на должности системного и классового дизайнера.