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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ещё один выходец из Blizzard основал свою студию, которая анонсировала свою первую игру
Project Honor называется.
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Разработчики из маленькой студии Notorious, основанной выходцем из Blizzard Крисом Калейки, анонсировали свою первую игру — Project Honor. Это фэнтезийный ролевой экшен с онлайн-элементами и довольно сильной системой генерации предметов («лута»).

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Project Honor может выделяться среди других проектов этого жанра продуманной боевой системой с детально проработанными классами. Сама игра делается на базе актуального движка Unreal Engine 5, авторы выбрали его благодаря возможность относительно легко воссоздать детальный мир с огромным количеством персонажей.

Представители студии Notorious особым образом подчёркивают, что речь не идёт о классической MMORPG, но некоторые механики и разделение на PvE и PvP будут. Ещё нужно понимать, что проект находиться на начальном этапе производства, поэтому кроме концепт-артов девелоперам нечего показать публике.

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Инвестированием Project Honor занимается организация One True King, которая была основана в 2020 году группой состоятельных блогеров. Что касается самого Криса Калейки, то он проработал в Blizzard 13 лет и всё это время трудился на World of Warcraft на должности системного и классового дизайнера.

#notorious #project honor
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