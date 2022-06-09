Некоторое время назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Microsoft собирается расширить функциональность своего подписочного сервиса Xbox Game Pass, добавив в него возможность запускать и проходить демоверсии ещё находящихся в производстве проектов. Что ж, Хендерсон в очередной раз подтвердил, что его информация абсолютно достоверна: сегодня Microsoft официально представила систему Project Moorcroft.
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Согласно заявлению Microsoft, в рамках Project Moorcroft разработчики смогут выставлять демоверсии своих проектов, тем самым обеспечив необходимую им обратную связь с сообществом. Естественно, в первую (и, похоже, в последнюю) очередь данная функция рассчитана на инди-разработчиков. Microsoft будет неким образом награждать разработчиков за выпуск демоверсий в Xbox Game Pass.
Запуск системы планируют осуществить в следующем году. Тогда же, очевидно, в её отношении начнут поступать более детальные подробности, нежели то, чем нас обеспечили сегодня.