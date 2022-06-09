Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Xbox Game Pass появится возможность запускать демоверсии игр
Систему нарекли Project Moorcroft.
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

Некоторое время назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Microsoft собирается расширить функциональность своего подписочного сервиса Xbox Game Pass, добавив в него возможность запускать и проходить демоверсии ещё находящихся в производстве проектов. Что ж, Хендерсон в очередной раз подтвердил, что его информация абсолютно достоверна: сегодня Microsoft официально представила систему Project Moorcroft.

реклама

Согласно заявлению Microsoft, в рамках Project Moorcroft разработчики смогут выставлять демоверсии своих проектов, тем самым обеспечив необходимую им обратную связь с сообществом. Естественно, в первую (и, похоже, в последнюю) очередь данная функция рассчитана на инди-разработчиков. Microsoft будет неким образом награждать разработчиков за выпуск демоверсий в Xbox Game Pass.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
-25% на RX 6700 XT ASUS
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Запуск системы планируют осуществить в следующем году. Тогда же, очевидно, в её отношении начнут поступать более детальные подробности, нежели то, чем нас обеспечили сегодня.

#microsoft #xbox game pass
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Инсайдер: сделка между Activision и Sony будет действовать ещё на три следующих игры серии Call of Duty
Microsoft довольна темпом продвижения сделки с Activision Blizzard
Microsoft в следующий вторник проведёт дополнительное игровое мероприятие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
154
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
9
Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
41
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
23
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
25
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
12
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
4
Странные отголоски из прошлого: Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)
2
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
4

Сейчас обсуждают

Иван Романов
16:19
хто так экономитъ? 10100+1660+16 гб+500гб MSI м390 +2тб+AeroCool AERO BRONZE 550W +DEEPCOOL MATREXX 30= 70 тр, ну да, на макс в 2к не поиграешь, ну и куй с ней, щас игры порой на средних выглядят крас...
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
Iruil
16:18
Платные демки? Спасибо поржал.
В Xbox Game Pass появится возможность запускать демоверсии игр
ахахах
16:17
знаешь что такое газ,он потянет все цены на гёйзападе за собой.Вентиль крутнул и цена уже другая стала-всё на полной автоматике тут
Курс доллара опустился до 58 рублей
k@mikadze
16:15
1. https://www.pepper.ru/discussions/videokarta-s-newegg-265668#comment-6968181 Вот инструкция как купить на ньюегг карту за крипту через бандерольку, в полтора-два раза дешевле чем у отечественных ба...
Геймерские видеокарты сильно подешевели в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 70 000 рублей
k@mikadze
16:14
То тебе ее тут починят за 5к, а если не починят то на разницу в цене можешь ещё одну купить.
Видеокарты AMD и NVIDIA дешевеют в российских магазинах – скидки на флагманы доходят до 40%
quid irrumabo
16:12
Ты клоун? Фарш "домашний" - это миллион лет как фарш из свинины+говядины по технологии.
Курс доллара опустился до 58 рублей
OgoGoLog
16:10
700 рублей? Его тайские девственницы жевали? Где такие цены? Что за мясо?
Курс доллара опустился до 58 рублей
quid irrumabo
16:09
Жрать нечего, какие видеокарты зелотушка
Геймерские видеокарты сильно подешевели в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 70 000 рублей
wolfire
16:09
че со звуком, нахрена так задирать дб
realme раскрыла европейские цены GE Neo 3 и GT Neo 3T – от 400 евро с учётом скидки
Sheshenbek
16:07
Отличный курс, мне очень он нравится, люблю всякие ништяки покупать на AliExpress, на доллар мне плевать мне надо чтобы он 1 руб стоил. А по поводу вас, я же не виноват то что вам нечего есть, зато у ...
Курс доллара опустился до 58 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем