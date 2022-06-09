Официальные сайты различных мировых рейтинговых агентств с завидным постоянством портят геймерам сюрпризы, либо открыто «сливая», либо намекая на грядущие важные новости. Сегодня внимательные пользователи заметили, что южнокорейский соответствующий регулятор выставил PC-версии сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection возрастной рейтинг. Данное обстоятельство может свидетельствовать только об одном: оглашение даты релиза сборника уже не за горами.
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Скорее всего, соответствующей информацией разработчики из Naughty Dog поделятся с нами уже сегодня вечером в рамках Summer Game Fest, старт которого назначен на 21:00, и которое в общей сложности продлится порядка полутора—двух часов.
Стоит отметить, что PC-версия Uncharted Legacy of Thieves Collection давным-давно официально анонсирована, однако из-за определённых обстоятельств её релиз пришлось задержать. В состав сборника, напомним, включена Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy.