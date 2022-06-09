Здесь главное — соответствующее расширение браузера поставить.

Так уж сложилось, вернее, такую уж цепочку решений приняла Blizzard, что Diablo Immortal останется в истории как проект, оскандалившийся своей агрессивной системой монетизации. К сожалению, данное обстоятельство прилипло к проекту надолго, если не навсегда, и что бы Blizzard ни делала, репутацию уже не восстановить. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на опубликованный несколько часов назад трейлер боевого пропуска первого сезона, в котором Blizzard просто продемонстрировала его (пропуска) содержимое.

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Хотя формально YouTube давно отключил демонстрацию «дизлайков», что было воспринято сообществом крайне негативно, но народные умельцы практически сразу подготовили расширение для браузера, возвращающее данную важную информацию. Благодаря этому выянилось, что трейлер боевого пропуска первого сезона Diablo Immortal практически «утонул» в «дизлайках»: соотношение положительных оценок к отрицательным составляет примерно 1:4.

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Стоит отметить, что если отбросить агрессивную монетизацию в сторону, то в целом Diablo Immortal представляет собой достойный мобильный проект с проработанным игровым процессом и интересной сюжетной линией. Вот так одно неверное решение, лишь косвенно связанное непосредственно с игровым процессом, может пустить коту под хвост многие годы работы.