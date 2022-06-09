Геймеры «прикола» не поняли.

Некоторые крупные игровые издатели последнее время любят заявлять, что, дескать, разработка игр дорожает, в результате чего это подорожание надо переложить на карманы конечного покупателя, подняв базовый ценник с привычных $60 до $70. Подорожание процесса производства игр — это, безусловно, правда, но лишь её половина: представители игровой индустрии намеренно умалчивают, что параллельно с ростом стоимости разработки игр за последние годы значительно выросло и количество самих геймеров, что с помощью простейшей арифметики должно приводить к элементарному выводу, что «в минусе» издатель в любом случае не оказывается. Но огромная прибыль — это мало, нужна именно сверхприбыль, в результате чего мы несмотря ни на что имеем постепенный, но заметный рост стоимости конечных видеоигр.

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Не стала исключением и Activision, которая вчера формально представила Call of Duty Modern Warfare II, рассказав об основных подробностях проекта и предоставив геймерам возможность оформить на новинку предварительный заказ. Вот здесь-то и выяснилось, что игра внезапно ощутимо подорожала по сравнению с предшественницами: ценник на базовое издание Modern Warfare II составляет $70 в США и €70 в ЕС. В России новинка формально недоступна в виду приостановки Activision Blizzard в стране своей деятельности на фоне специальной операции, поэтому рублёвый ценник на проект неизвестен.

Более дорогое издание — Vault Edition — при этом вообще оценено в какие-то совершенно безумные для игровой индустрии 100 долларов/евро за цифровую версию без подарочных статуэток и прочих материальных «плюшек».

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Игроки уже массово высказали своё «фи», поэтому будет интересно узнать, каковы будут финансовые успехи Call of Duty Modern Warfare II. Справедливости ради, вплоть до провалившейся с треском Call of Duty Vanguard франшиза постоянно устанавливала рекорды продаж.