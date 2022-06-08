Но есть в этом и плюс.

Зомби-боевик Dying Light получил статус эталонного не только благодаря своему увлекательному и динамичному игровому процессу, но и за счёт многолетней поддержки, которую разработчикам из Techland удалось растянуть почти на семь с половиной лет. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и поддержка Dying Light тоже подошла к концу, о чём сегодня официально сообщили сами разработчики.

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Есть, впрочем, в этом известии и относительно положительная деталь: поскольку весь контент для Dying Light уже выпущен, можно говорить о «самом супер-пупер-полном и максимально ультимативном» издании проекта. В данном случае речь идёт о Dying Light Definitive Edition, в состав которого войдёт весь без исключения дополнительный контент. Соответствующее издание поступит в продажу уже завтра, и первое время будет распространяться с 70-процентной скидкой.