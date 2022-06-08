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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: DICE почти забросила поддержку Battlefield 2042 и переключилась на следующую часть серии
Запланированный контент, впрочем, для 2042-й всё же выпустят.
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Ни для кого не секрет, что Battlefield 2042 обернулась провалом и колоссальным ударом по репутации студии DICE. Проект растерял всю свою пользовательскую базу — остались только наиболее стойкие и преданные фанаты франшизы. Естественно, данного статистического показателя для Electronic Arts как издателя недостаточно, поэтому Battlefield 2042 уже почти открыто списывают, о чём сообщил экс-редактор VentureBeat и по совместительству инсайдер Джефф Грабб.

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По информации Грабба, DICE перевела почти весь свой штат на следующую часть серии, оставив на поддержку Battlefield 2042 лишь небольшой контингент, в задачу которого входит контентная поддержка «гадкого утёнка» и выпуск всех запланированных для него контентных обновлений. Проще говоря, исполнение обязательств перед сообществом.

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Как утверждает Грабб, всего DICE обеспечит игру четырьмя контентными сезонами (судя по всему, включая уже вышедший первый), после чего пустит проект на самотёк. А куда он самотёком приплывёт, объяснять, пожалуй, в его ситуации не следует.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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