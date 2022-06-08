Ни для кого не секрет, что Battlefield 2042 обернулась провалом и колоссальным ударом по репутации студии DICE. Проект растерял всю свою пользовательскую базу — остались только наиболее стойкие и преданные фанаты франшизы. Естественно, данного статистического показателя для Electronic Arts как издателя недостаточно, поэтому Battlefield 2042 уже почти открыто списывают, о чём сообщил экс-редактор VentureBeat и по совместительству инсайдер Джефф Грабб.
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По информации Грабба, DICE перевела почти весь свой штат на следующую часть серии, оставив на поддержку Battlefield 2042 лишь небольшой контингент, в задачу которого входит контентная поддержка «гадкого утёнка» и выпуск всех запланированных для него контентных обновлений. Проще говоря, исполнение обязательств перед сообществом.
Как утверждает Грабб, всего DICE обеспечит игру четырьмя контентными сезонами (судя по всему, включая уже вышедший первый), после чего пустит проект на самотёк. А куда он самотёком приплывёт, объяснять, пожалуй, в его ситуации не следует.