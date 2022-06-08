Как сказал бы великий: «У вас что, нет денег на "донаты"?»

С самого момента своего релиза мобильный ролевой экшен Diablo Immortal оказался в центре событий, которые можно с чистой совестью назвать фатальными для того, что ещё осталось от репутации Blizzard. Пользователи раскритиковали новинку за применённую в ней систему агрессивной монетизации, а также пожаловались на то, что разработчики никак не предусмотрели появление в игре читеров, которые спустя всего два дня после релиза игры наводнили местные матчи, отравляя игровой процесс.

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Естественно, всё это не могло самым негативным образом не сказаться на пользовательском восприятии проекта. Так, на сегодняшний день Diablo Immortal оценена игроками на Metacritic в 0,5 балла из 10 возможных. Это худший результат для Blizzard за всю историю компании. Хуже было только в 2020 году у Warcraft III Reforged, получившей 0,6 балла, а также в 2021 году с World of Warcraft Classic The Burning Crusade, получившей 0,5 балла, но при куда меньшей выборке, чем у Diablo Immortal.

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Иными словами, последние годы Blizzard выпускает только одни большие разочарования, единственная цель которых — заработать сверхприбыль при минимальных вложениях сил и средств. Тем, кто ещё верят Blizzard и ждут Diablo IV и Overwatch 2, можно только порекомендовать спуститься с небес на землю и готовиться к худшему. Впрочем, чудеса в игровой индустрии всё же иногда случаются; правда, для этого разработчикам надо быть волшебниками. Ну, или хотя бы только учиться на оных.