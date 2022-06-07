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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фантастический вестерн Evil West от создателей Shadow Warrior выйдет в свет этой осенью
В сентябре.
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На The Game Awards 2021 в декабре прошлого года разработчики из Flying Wild Hog представили вниманию общественности свой новый проект под названием Evil West, выполненный в жанре фантастического вестерна со всеми вытекающими из этого последствиями. Прошло полгода, и вот, студия наконец-то соизволила огласить точную дату выхода своего творения: 20 сентября на всех актуальных платформах.

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В Evil West мы будем играть роль Джесси Реньте — истребителя вампиров и прочей нечисти, не гнушающегося применять в своём арсенале самое различное вооружение: от «огнестрела» до электрических перчаток, огнемётов, холодного оружия и много чего ещё. В общем, выбор богатый — на любой вкус.

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<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Допускается как одиночное, так и совместное прохождение.

#focus home interactive #flying wild hog #evil west
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