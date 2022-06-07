В сентябре.

На The Game Awards 2021 в декабре прошлого года разработчики из Flying Wild Hog представили вниманию общественности свой новый проект под названием Evil West, выполненный в жанре фантастического вестерна со всеми вытекающими из этого последствиями. Прошло полгода, и вот, студия наконец-то соизволила огласить точную дату выхода своего творения: 20 сентября на всех актуальных платформах.

реклама

В Evil West мы будем играть роль Джесси Реньте — истребителя вампиров и прочей нечисти, не гнушающегося применять в своём арсенале самое различное вооружение: от «огнестрела» до электрических перчаток, огнемётов, холодного оружия и много чего ещё. В общем, выбор богатый — на любой вкус.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Допускается как одиночное, так и совместное прохождение.