На The Game Awards 2021 в декабре прошлого года разработчики из Flying Wild Hog представили вниманию общественности свой новый проект под названием Evil West, выполненный в жанре фантастического вестерна со всеми вытекающими из этого последствиями. Прошло полгода, и вот, студия наконец-то соизволила огласить точную дату выхода своего творения: 20 сентября на всех актуальных платформах.
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В Evil West мы будем играть роль Джесси Реньте — истребителя вампиров и прочей нечисти, не гнушающегося применять в своём арсенале самое различное вооружение: от «огнестрела» до электрических перчаток, огнемётов, холодного оружия и много чего ещё. В общем, выбор богатый — на любой вкус.
Допускается как одиночное, так и совместное прохождение.