Проект постоянно развивается, что не может не радовать его фанатов.

Хотя Minecraft стремительно приближается к своему формальному 11-летию (на практике игра, учитывая периоды альфа- и бета-тестов, значительно старше), но это нисколько не мешает ей оставаться популярнейшей в своём жанре. Как следствие, Mojang стабильно поддерживает Minecraft новым контентом, и вот, сегодня состоялся релиз обновления под говорящим названием The Wild Update.

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Как нетрудно догадаться из названия, посвящено оно дикой природе. Дополнение добавит в игру два новых биома, в которых также будут обитать новые мобы. Один из биомов будет располагаться глубоко под землёй, где можно будет найти ценные сокровища и повстречать опасных Стражей. Второй биом — мангровые болота, для исследования которых разработчики даже снабдили лодку сундуком с припасами.

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Minecraft нынче доступна на всех актуальных платформах.