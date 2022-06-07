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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Minecraft получила посвящённое дикой природе обновление The Wild Update
Проект постоянно развивается, что не может не радовать его фанатов.
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Хотя Minecraft стремительно приближается к своему формальному 11-летию (на практике игра, учитывая периоды альфа- и бета-тестов, значительно старше), но это нисколько не мешает ей оставаться популярнейшей в своём жанре. Как следствие, Mojang стабильно поддерживает Minecraft новым контентом, и вот, сегодня состоялся релиз обновления под говорящим названием The Wild Update.

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Как нетрудно догадаться из названия, посвящено оно дикой природе. Дополнение добавит в игру два новых биома, в которых также будут обитать новые мобы. Один из биомов будет располагаться глубоко под землёй, где можно будет найти ценные сокровища и повстречать опасных Стражей. Второй биом — мангровые болота, для исследования которых разработчики даже снабдили лодку сундуком с припасами.

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Minecraft нынче доступна на всех актуальных платформах.

#minecraft #mojang
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