Как и было обещано, сегодня DICE при содействии Electronic Arts наконец-то приподняла завесу тайны над содержимым первого мультиплеерного сезона Battlefield 2042. Сопутствующий видеоролик прилагается, запуск сезона назначен на 9 июня.
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Недавняя утечка полностью подтвердилась: в первом сезоне немногих из оставшихся фанатов Battlefield 2042 ждёт новое поле боя Exposure, местом действия которого избрали Канаду, новый специалист в лице польского оперативника Эвелины Лис, а также новые вертолёты (по одному на сторону) и оружие. В общем, всё то, что раньше выходило для игр серии Battlefield в качестве контентных дополнений.
Вместе с тем сегодня Battlefield 2042 получила крупное обновление, затрагивающее анимации персонажей, улучшающее сетевой код, повышающее количество получаемого боевого опыта, исправляющее баланс и многое другое.