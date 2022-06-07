В декабре прошлого года THQ Nordic совместно с Grimlore Games выпустили на персональных компьютерах «усиленную» версию SpellForce III с подзаголовком Reforced. В данной версии игры появляются расширенные древа навыков, более совершенная система крафтинга, улучшенное управление, новые сюжетные линии и многое другое. И вот, спустя полгода усовершенствованная версия SpellForce III добралась до консолей, о чём издатель известил публику с помощью публикации сопутствующего видеоролика.
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Стоит напомнить, что SpellForce III представляет собой гибрид ролевой игры и стратегии в реальном времени. В своё время проект был тепло встречен публикой, однако назвать его популярным в современном значении этого слова, увы, нельзя.