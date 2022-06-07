Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
SpellForce III Reforced наконец-то добралась до консолей
И, быть может, даже кому-нибудь там нужна.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3070 уже дешевле 80тр

В декабре прошлого года THQ Nordic совместно с Grimlore Games выпустили на персональных компьютерах «усиленную» версию SpellForce III с подзаголовком Reforced. В данной версии игры появляются расширенные древа навыков, более совершенная система крафтинга, улучшенное управление, новые сюжетные линии и многое другое. И вот, спустя полгода усовершенствованная версия SpellForce III добралась до консолей, о чём издатель известил публику с помощью публикации сопутствующего видеоролика.

реклама

Стоит напомнить, что SpellForce III представляет собой гибрид ролевой игры и стратегии в реальном времени. В своё время проект был тепло встречен публикой, однако назвать его популярным в современном значении этого слова, увы, нельзя.

анонсы и реклама
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

#thq nordic #grimlore games #spellforce 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ремейк Destroy All Humans 2 выйдет в самом конце лета
Видео: геймплей демоверсии Destroy All Humans! 2 с экшеном и уникальными механиками
Авторы SpellForce III Reforced напомнили о скором релизе консольных версий игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт
203
RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
63
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
137
Главные игры июня 2022 года
22
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 17
3
"У вас что - нет лишних денег" или релиз Diablo Immortal
16
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 3
2

Сейчас обсуждают

nikolai3anv
16:51
ну сайт такой, дичь нести принято,
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
nikolai3anv
16:50
да да, а что еще выдумаешь?
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Евгений Величко
16:50
Китайцы на али в 1,5-2 раза дешевле продают и еще умудряются в эту стоимость доставить за 1000км.
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
nikolai3anv
16:49
ну вообще то это неверно, по количеству брака лидирует интел, а именно 11 серия, там вообще зашкаливает, вот все остальные тут да разговоров нет, там наоборот
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
nikolai3anv
16:48
мда, вот я например не подтверждаю, да и статистика крупных компаний тоже не подтверждает, вы со своими сервисниками в своей голове говоритн?
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Шеша сидит с компа
16:47
да
Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
Антон Васильев
16:46
Ну уж нет! Пустились во все тяжкие, так давайте теперь жечь!
Минцифры выступило против легализации «пиратского» ПО в России
Шамиль Нургалиев
16:44
Empire Earth первая часть очень хорошо сбалансированная вещь, в свое время наиграл сотни часов)
10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
Kasyan
16:44
В следующий раз не будешь покупать пасту марки STEEL Professional STP-C, ты бы туда ещё зубной пастой намазал. Отзыв: очень жидкая, залило мне весь процессор и потекло на видеокарту во время работы к...
Курс доллара вновь опустился до 60 рублей
Антон Васильев
16:40
Будет закупать в другом месте. Дороже. Мало поставщиков? Цена вырастет раз в 5, за неделю производств наклепают, замучают предложениями. Но никакой критической зависимости у мира от РФ не существует. ...
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться – игровые модели AMD и NVIDIA со скидками до 40%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем