Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия в реальном времени от ветеранов Blizzard будет представлена уже в этот четверг
Анонс её состоялся уже давно.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3070 уже дешевле 80тр

О том, что ветераны Blizzard в лице Тима Мортена и Тима Кэмпбелла основали компанию Frost Giant Studios, чтобы заниматься разработкой стратегий в реальном времени — того, от чего их «альма-матер» отошла уже так давно, что лучше даже и не говорить — нам известно ещё с осени позапрошлого года. С тех пор никаких внятных сведений касательно первого проекта компании не поступало, и вот, по всей видимости, разработчики наконец-то поняли, что продолжать играть в молчанку неправильно.

реклама

Так, в официальном Twitter-аккаунте Frost Giant Studios сообщила, что «стратегия в реальном времени возвращается», и официальный анонс первого проекта студии состоится в рамках Summer Game Fest уже в этот четверг, девятого июня.

анонсы и реклама
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Важно понимать, что на сегодняшний день в отношении дебютного проекта данного коллектива неизвестно ровным счётом ничего, поэтому неясно, чего следует ждать в этот четверг. Стоит, однако, отметить, что Frost Giant Studios появилась на свет как протест действиям современной Blizzard, которая давно уже бросила жанр, принесший ей мировую славу.

#frost giant studios
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Первые кадры стратегии от ветеранов Blizzard могут показать уже в следующем месяце
Ветераны Blizzard получили ещё $25 млн на создание стратегии своей мечты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
91
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт
197
RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
62
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
134
Главные игры июня 2022 года
21
"У вас что - нет лишних денег" или релиз Diablo Immortal
16
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 17
3
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 3
2

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:29
В помещении с мягкими стенами всё - вата.
В Китае заговорили о возможном захвате Тайваня и TSMC с целью не допустить передачи технологий в США
Bloodrender
15:29
Очень большие надежды на этих ребят. Если уж они не смогут сделать чего-то годного в жанре RTS, то от нового поколения игроделов ждать точно ничего не стоит.
Стратегия в реальном времени от ветеранов Blizzard будет представлена уже в этот четверг
BugzBunny
15:29
А Авито затаваривается)
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
Василий Сорокин
15:28
Что тут добавить, что ты дурачок )))
Для процессоров Intel Meteor Lake потребуются новые материнские платы
wwr222
15:28
Ищите ответ, да обрящите...
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
V
15:27
лол, ты сам нищеброд, хочешь научу зарабатывать? 1 год бесплатно в убыток носишь свою рекламу ремонт компов и ноутбуков, спустя 3 года выходишь на уровень 250к в месяц, спустя 5 лет уровень 650 000 в ...
RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
Ottuda
15:24
Заглот ж..пу рвёт, видимо хочет стать привилегированным ватником, которому оставят доступ к благам цивилизации.
В Китае заговорили о возможном захвате Тайваня и TSMC с целью не допустить передачи технологий в США
Ottuda
15:21
Уже выиграла, но тебе ватному деграданту этого не понять.
В Китае заговорили о возможном захвате Тайваня и TSMC с целью не допустить передачи технологий в США
Ел Гречко
15:21
Если б закон приняли 10 лет назад, USB type C бы не появился
В Евросоюзе приняли закон об общем стандарте зарядного разъема для смартфонов и гаджетов
NONsens
15:20
У Леди Яги 3090, не надо тут
Лиза Су попала в чёрный список МИД РФ и больше не сможет приехать в Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем