Анонс её состоялся уже давно.

О том, что ветераны Blizzard в лице Тима Мортена и Тима Кэмпбелла основали компанию Frost Giant Studios, чтобы заниматься разработкой стратегий в реальном времени — того, от чего их «альма-матер» отошла уже так давно, что лучше даже и не говорить — нам известно ещё с осени позапрошлого года. С тех пор никаких внятных сведений касательно первого проекта компании не поступало, и вот, по всей видимости, разработчики наконец-то поняли, что продолжать играть в молчанку неправильно.

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Так, в официальном Twitter-аккаунте Frost Giant Studios сообщила, что «стратегия в реальном времени возвращается», и официальный анонс первого проекта студии состоится в рамках Summer Game Fest уже в этот четверг, девятого июня.

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Важно понимать, что на сегодняшний день в отношении дебютного проекта данного коллектива неизвестно ровным счётом ничего, поэтому неясно, чего следует ждать в этот четверг. Стоит, однако, отметить, что Frost Giant Studios появилась на свет как протест действиям современной Blizzard, которая давно уже бросила жанр, принесший ей мировую славу.