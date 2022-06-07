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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Capcom на следующей неделе проведёт свою презентацию игр
Что в её рамках покажут, правда, не уточняется. Но догадаться можно.
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Июнь — традиционно богатый месяц в плане анонсов и демонстраций новых видеоигр. Этот год, безусловно, не исключение, и присоединиться к «празднику» решило издательство Capcom, которое в ночь с 13 на 14 июня (в 01:00 по московскому времени) проведёт свою собственную игровую презентацию Capcom Showcase.

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Согласно описанию, в мероприятии примут участие только уже ранее анонсированные проекты. О новинках будут рассказывать на протяжении тридцати пяти минут. Конкретной программой Capcom Showcase компания не поделилась, но в целом нетрудно догадаться, что речь в рамках мероприятия как минимум пойдёт о ремейке Resident Evil 4, Street Fighter 6 и, быть может, о дополнении для Resident Evil Village.

#capcom
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