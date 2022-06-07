Времена, когда энтузиасты создавали для любимых игр новые поля боя, уже давно канули в Лету. В основном это связано с постоянно нарастающей сложностью современных игр, а также решительным нежеланием их разработчиков отнимать кусок хлеба у своих дизайнеров уровней. Тем не менее, запрос на редакторы карт в сообществе присутствует, и, возможно, в свежей Call of Duty Modern Warfare II этот запрос всё же будет удовлетворён.
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По крайней мере, соответствующей информацией располагает инсайдер Ralph Valve. По его сведениям, в Call of Duty Modern Warfare II будет представлен сравнительно простой инструмент, с помощью которого игроки смогут модифицировать различные элементы поля боя, настраивать точки возрождения и прочее. Можно ли с его помощью будет создавать полностью новые локации, неизвестно, но что-то нам подсказывает, что если бы было можно, то инсайдер бы об этом упомянул.
Премьера Call of Duty Modern Warfare II состоится уже завтра, 8 июня, в 20:00 по московскому времени. Дебютный игровой процесс продемонстрируют днём позже, ну а релиз игры должен состояться 28 октября на актуальных платформах.