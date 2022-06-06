С момента выхода Diablo Immortal прошло всего несколько дней, а игра уже успела погрязнуть в скандалах. Сначала геймеры смешали новинку с грязью из-за переизбытка «доната», внедрённого в игру вопреки заявлениям геймдизайнеров о том, что его в ней не будет, теперь же стало выясняться, что Diablo Immortal облюбовали читеры.
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Как сообщают игроки на Reddit, в Diablo Immortal уже двое суток назад были замечены пользователи, применяющие читы на бессмертие (видимо, как насмешка над названием игры), повышение скорости и многие другие жульнические программы.
Учитывая, что в новинке представлен оголтелый «донат», остаётся большой загадкой, как Blizzard допустила такое, что местный античит, если он здесь вообще представлен хоть в каком-нибудь виде, не справляется с поставленной перед ним задачей. В проектах, направленных на выжимание денег, стимулы геймеров к соответствующим действиям должны защищаться максимально активно.