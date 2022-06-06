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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Похожему на TikTok сервису «VK Клипы» исполнилось два года: просмотры выросли в 7 раз до 750 миллионов в сутки
Есть и другие интересные сведения.
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Команда поддержки сервиса коротких вертикальных видео от «ВКонтакте» решила подвести итоги второго года работы, выпустив соответствующий итоговый материал. О самом важном: суточные просмотры коротких роликов выросли в 7 раз, а общее число опубликованных клипов составил 16,5 миллионов.

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А теперь перейдём к обсуждению всего остального. По случаю дня рождения платформа анонсировала продление масштабной программы грантов. Также пользователи «VK Клипов» могут принять участие в праздничных активностях с масштабным челленджем и тестом на знание платформы.

Повод для гордости у разработчиков сервиса действительно имеется. За два года сервис достиг в среднем отметки в 750 миллионов просмотров в сутки, показав рост в 7 раз по сравнению с первыми двумя неделями работы сервиса после запуска. На данный момент в «VK Клипах» опубликовано более 16,5 миллиона вертикальных роликов на более 10 лет непрерывного просмотра.

Что касается программы грантов для авторов, то она должна начаться 20 июня. Принять в ней участие смогут абсолютно все пользователи платформы, а участники предыдущих двух этапов попадут в новый этап автоматически. Команда поддержки сервиса «VK Клипы» напоминает, что активная поддержка творчества авторов помогает сервису стремительно двигаться вперёд — в мае создатели платформы запустили отдельное мобильное приложение для iOS и Android с расширенными возможностями для создания контента, благодаря чему количество публикаций клипов выросло на 13%.

Сейчас «VK Клипы» покрывает интересы самой разной аудитории, начиная с подростков 14–17 лет и заканчивая взрослыми людьми 45+. В «VK Клипах» каждый, вне зависимости от возраста, находит для себя увлекательные темы и контент. Тем не менее наиболее активная аудитория сервиса — это пользователи 18–24 и 25–34 лет.

В марте 2022 года число авторов клипов увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралём. А в начале мая «ВКонтакте» представила отдельное мобильное приложение VK Клипы с расширенными возможностями для создания контента. Там появилась новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, увеличенная до трёх минут длительность клипов, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновлённом редакторе. Все улучшения призваны помочь авторам быстрее создавать качественный контент и «выйти далеко за рамки привычного творчества».

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

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«Вот уже два года VK Клипы являются местом встречи талантов и привлекают внимание миллионов зрителей. Благодаря недавнему запуску отдельного мобильного приложения с эксклюзивным редактором и обновлённой камерой количество публикаций в VK Клипах выросло более чем на 13% за считаные недели. С каждым днём всё больше авторов и любителей вертикальных видео присоединяются к нашей платформе. И в ответ на рекордный интерес мы рады объявить о продлении масштабной программы поддержки авторов, которая стартует уже 20 июня. Активная поддержка творчества помогает VK Клипам предлагать зрителям ещё более качественный и разнообразный контент — это и является лучшим подарком платформы для наших пользователей».

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