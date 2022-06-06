Типичный набор игры-сервиса.

Разработчики из компании Epic Games представили третий сезон третьей главы Fortnite, который получил название «Идиллия». Остров из игры на время превращается в площадку для огромной вечеринки.

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Тематический контент в шутере Fortnite всегда изобилует мелкими деталями, в случае с третьим сезоном всё произошло ровно так же. Мы дальше начнём перечислять всякие странные штуки, но не пугайтесь, ведь в случае с главным сетевым проектом Epic Games всё всегда так.

Итак, на острове зацвело Древо реальности, которое добавило новый тип местности — Водопады реальности. Последние образуют собой густой лес, в котором растут обычные и прыгучие грибы, а также фиолетовые деревья. У игроков будет возможность поплавать под водопадами в поисках ценной добычи, а также полетать на струях гейзеров.

Разработчики собираются сделать так, чтобы в рамках текущего сезона Древо реальности повлияло и на другие части острова.

Ещё из странного. У игроков в третьем сезоне третьей главы Fortnite появилась возможность посадить зерно реальности, которое позволяет вырастить саженец Древа реальности. Прелесть этой механики заключается в том, что саженец будет расти в одном и том же месте из матча в матч. Эти растения можно, простите, полоть. Выполняя подобные манипуляции на регулярной основе, игрок будет каждый раз получать всё более ценную добычу (можно дойти аж до мистического предмета). О самой механике выращивания и прополки саженца с получением бонусов можно почитать на официальном сайте проекта.

Третий сезон третьей главы Fortnite вернул в игру шароходы, которые получили больше здоровья и научились плавать. Работают они от батареи: по окончанию заряда игрокам придётся искать новое транспортное средство. На шароходе также можно покататься на шаротракционе — если кому-то это важно. Ездовые животные — ещё одна важная геймплейная новинка сезона. Геймерам нужно только прыгнуть на волка или кабаны, чтобы их оседлать. Стрелять и обороняться получится верхом на ездовом животном.

Из прочего контента третьего сезона следует отметить следующее:

свежий боевой пропуск с обликами Дарта Вейдера, Индианы Джонса и не только;

набор оружия и предметов из второго сезона третьей главы, включая ремонтный инструмент и отвал;

новое оружие: снайперская винтовка, отбойный автомат и дробовик;

эффект «Штормовая болезнь», из-за которого буря будет снижать запас персонажа;

улучшенная механика скольжения.

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Все подробности можно прочитать на сайте. Также рекомендуется отсмотреть пару роликов сезона с демонстрацией всех новинок.