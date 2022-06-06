Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новый сезон Fortnite: шароходы, прополка деревьев и скины Дарта Вейдера с Индианой Джонсом
Типичный набор игры-сервиса.
анонсы и реклама
RTX 3060 уже дешевле 50 тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40% на 3080 Ti - смотри цену
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Разработчики из компании Epic Games представили третий сезон третьей главы Fortnite, который получил название «Идиллия». Остров из игры на время превращается в площадку для огромной вечеринки.

реклама

Тематический контент в шутере Fortnite всегда изобилует мелкими деталями, в случае с третьим сезоном всё произошло ровно так же. Мы дальше начнём перечислять всякие странные штуки, но не пугайтесь, ведь в случае с главным сетевым проектом Epic Games всё всегда так.

Итак, на острове зацвело Древо реальности, которое добавило новый тип местности — Водопады реальности. Последние образуют собой густой лес, в котором растут обычные и прыгучие грибы, а также фиолетовые деревья. У игроков будет возможность поплавать под водопадами в поисках ценной добычи, а также полетать на струях гейзеров.

Разработчики собираются сделать так, чтобы в рамках текущего сезона Древо реальности повлияло и на другие части острова.

Ещё из странного. У игроков в третьем сезоне третьей главы Fortnite появилась возможность посадить зерно реальности, которое позволяет вырастить саженец Древа реальности. Прелесть этой механики заключается в том, что саженец будет расти в одном и том же месте из матча в матч. Эти растения можно, простите, полоть. Выполняя подобные манипуляции на регулярной основе, игрок будет каждый раз получать всё более ценную добычу (можно дойти аж до мистического предмета). О самой механике выращивания и прополки саженца с получением бонусов можно почитать на официальном сайте проекта.

Третий сезон третьей главы Fortnite вернул в игру шароходы, которые получили больше здоровья и научились плавать. Работают они от батареи: по окончанию заряда игрокам придётся искать новое транспортное средство. На шароходе также можно покататься на шаротракционе — если кому-то это важно. Ездовые животные — ещё одна важная геймплейная новинка сезона. Геймерам нужно только прыгнуть на волка или кабаны, чтобы их оседлать. Стрелять и обороняться получится верхом на ездовом животном.

Из прочего контента третьего сезона следует отметить следующее:

  • свежий боевой пропуск с обликами Дарта Вейдера, Индианы Джонса и не только;
  • набор оружия и предметов из второго сезона третьей главы, включая ремонтный инструмент и отвал;
  • новое оружие: снайперская винтовка, отбойный автомат и дробовик;
  • эффект «Штормовая болезнь», из-за которого буря будет снижать запас персонажа;
  • улучшенная механика скольжения.
анонсы и реклама
3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Все подробности можно прочитать на сайте. Также рекомендуется отсмотреть пару роликов сезона с демонстрацией всех новинок.

#epic games #fortnite
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Epic Games Store раздают BioShock The Collection — в России подарок забрать нельзя
Видео: энтузиасты представили своё видение ремейка Silent Hill на Unreal Engine 5
В Epic Games Store раздают Wolfenstein The New Order — в России подарок забрать опять нельзя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
16
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
87
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
51
Главные игры июня 2022 года
15
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
3
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
14:30
надо качать ящитаю...
На полную прокачку персонажа в Diablo Immortal потребуется $110 тысяч долларов США
RedStone
14:29
У тебя следствие раньше причины ? А что там интел, со своими встроенными обрубками обрубок ?
Science Focus: Глобальное потепление превращает альпийские горнолыжные курорты в зелёные леса
wwr222
14:26
Угу, не простая тема...
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
yellowsubbb
14:24
Я ни разу не любитель теорий заговора, но.... (надевает шапочку из фольги)... явно кому-то немало заплатили, чтобы майнеры продолжали майнить и скупать видяхи новой серии , усугубляя дефицит и держа в...
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
Шеша сидит с компа
14:22
я клубничку хаваю.а вы завидуйте
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
RandomXP
14:21
Так а когда АМД объявила себя благотворительной организацией? Главное - компания не вносила аппаратных изменений в сам сокет, что дало возможность производителям дать совместимость простым обновлением...
Процессоры Intel Meteor Lake примерят исполнение LGA 1851
Serezhka
14:20
Берём запорожец и ставим в него двигатель от мерседеса, трансмиссию от мерседеса, подвеску от мерседеса, и салон до кучи меняем на мерседесовский, а так как в оригинальный кузов всё это не влазит, то ...
Энтузиаст переделал Nokia 1680 в компьютер с Linux
Spambomber12
14:20
Опять про этого прыщезавра и его кэфир?! Тогда этот очередной блохастый пейсака с ходу отправляется в баньку на дезинсекцию и дегазацию. КГ/АМ.
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
Infinity78
14:19
ты задрал уже с двумя этими играми во всех темах
Главные игры июня 2022 года
Spambomber12
14:17
Диабло-токены! Налетай, не ленись! Или сначала надо развёрнутую агитку от ресурсного зелота вывалить в паблик? ггг
На полную прокачку персонажа в Diablo Immortal потребуется $110 тысяч долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем