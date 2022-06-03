Вчера в продажу на мобильных устройствах поступила Diablo Immortal, а на PC началось соответствующее бета-тестирование. Моментально выяснилось, что в новинке присутствует оголтелый «донат», с помощью которого можно не только кастомизировать внешний вид своего персонажа, но и упрощать процесс прохождения игры, увеличивая шанс выпадения качественного «шмота» в подземельях. Но сегодня речь не об этом, а именно о «косметике».
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Раздосадованные пользователи пишут, что приобретённые ими элементы кастомизации привязываются к конкретному персонажу, и если вы захотите приодеть своего нового героя во что-то более презентабельное, то соответствующие шмотки придётся приобретать заново. Игроки справедливо считают, что косметический контент должен быть привязан к учётной записи в целом, дублируясь и на последующих создаваемых игроком персонажей, в том числе и других классов.
Часть игроков пишут, что они, в принципе, не против покупки платного косметического контента, но если эту процедуру надо будет проворачивать для каждого персонажа отдельно, то никаких денег в Diablo Immortal они «заносить» не будут.
Теперь остаётся дождаться комментария Blizzard. Если он, конечно, вообще поступит: у компании сейчас «немного» другие задачи.