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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймеры продолжают возмущаться «донатом» в Diablo Immortal: платный контент привязывается к одному персонажу
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Вчера в продажу на мобильных устройствах поступила Diablo Immortal, а на PC началось соответствующее бета-тестирование. Моментально выяснилось, что в новинке присутствует оголтелый «донат», с помощью которого можно не только кастомизировать внешний вид своего персонажа, но и упрощать процесс прохождения игры, увеличивая шанс выпадения качественного «шмота» в подземельях. Но сегодня речь не об этом, а именно о «косметике».

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Раздосадованные пользователи пишут, что приобретённые ими элементы кастомизации привязываются к конкретному персонажу, и если вы захотите приодеть своего нового героя во что-то более презентабельное, то соответствующие шмотки придётся приобретать заново. Игроки справедливо считают, что косметический контент должен быть привязан к учётной записи в целом, дублируясь и на последующих создаваемых игроком персонажей, в том числе и других классов.

Часть игроков пишут, что они, в принципе, не против покупки платного косметического контента, но если эту процедуру надо будет проворачивать для каждого персонажа отдельно, то никаких денег в Diablo Immortal они «заносить» не будут.

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Теперь остаётся дождаться комментария Blizzard. Если он, конечно, вообще поступит: у компании сейчас «немного» другие задачи.

#blizzard #diablo immortal
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Yilec
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3/4 этой информации - порнуха, 100% 😁 В полном и переносном смысле.
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VRoman
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