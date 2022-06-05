Конкретно он пока ни разу ни в чём не ошибся.

Несмотря на то, что Battlefield 2042 — это общепризнанный и необратимый провал, DICE всё равно следует заданному плану и готовит к запуску первый мультиплеерный сезон проекта, в рамках которого игроков ждёт новый контент в виде поля боя, специалиста, оружия и техники. По слухам, официальная презентация первого сезона пройдёт уже на следующей неделе, и вот теперь авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои проверенные источники заявляет, что непосредственно старт сезона запланирован на следующий четверг, 9 июня.

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А вот презентация состоится двумя днями ранее. В её рамках нашему вниманию должны показать сразу три видеоролика, посвящённых в целом первому сезону, новому специалисту-оперативнику, а также боевому пропуску. Вскоре после этого, как сообщается, в Сеть начнут выкладывать видеоролики от так называемых создателей контента (блогеров, «летсплееров» и прочих).

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Данная информация несколько разнится с предыдущими сведениями Хендерсона, гласившими, что старт первого сезона состоится в середине—конце июня. Оно и правильно: дальше тянуть DICE и так уже некуда.