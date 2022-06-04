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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первый геймплей Call of Duty Modern Warfare II покажут в следующий четверг
Интересно, чего мы там не видели?
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Такое чувство, что Activision последние несколько месяцев посещала полушарлатанские курсы повышения квалификации, где научилась весьма странным способом продвигать свои будущие товары, максимально разделяя на части, по сути, один-единственный информационный повод: премьеру Call of Duty Modern Warfare II. На днях нам стало известно, что официальная премьера проекта состоится 8 июня; однако пройдёт она, как выяснилось, без демонстрации игрового процесса новинки: чтобы увидеть геймплей, придётся подождать ещё сутки. А всё потому, что премьеру непосредственно геймплея Activision решила провести 9 июня в рамках Summer Game Fest.

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Activision, конечно, виднее, но учитывая тот факт, что Summer Game Fest в этом году будет битком набит различными анонсами, многие из которых потенциально куда интереснее Call of Duty Modern Warfare II, решение выглядит крайне сомнительно.

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Подробностей проекта пока нет — всё будет оглашено 8 июня. Что же до релиза, то Call of Duty Modern Warfare II планируют выпустить 28 октября.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
1
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