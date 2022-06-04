Интересно, чего мы там не видели?

Такое чувство, что Activision последние несколько месяцев посещала полушарлатанские курсы повышения квалификации, где научилась весьма странным способом продвигать свои будущие товары, максимально разделяя на части, по сути, один-единственный информационный повод: премьеру Call of Duty Modern Warfare II. На днях нам стало известно, что официальная премьера проекта состоится 8 июня; однако пройдёт она, как выяснилось, без демонстрации игрового процесса новинки: чтобы увидеть геймплей, придётся подождать ещё сутки. А всё потому, что премьеру непосредственно геймплея Activision решила провести 9 июня в рамках Summer Game Fest.

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Activision, конечно, виднее, но учитывая тот факт, что Summer Game Fest в этом году будет битком набит различными анонсами, многие из которых потенциально куда интереснее Call of Duty Modern Warfare II, решение выглядит крайне сомнительно.

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Подробностей проекта пока нет — всё будет оглашено 8 июня. Что же до релиза, то Call of Duty Modern Warfare II планируют выпустить 28 октября.