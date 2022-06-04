Который так и называется — Escape from Tarkov Arena.

Разработчики Escape from Tarkov предпочитают развивать свой проект без лишней помпы, не мучая игровые издания и геймеров маловажными с точки зрения здравого смысла новостями. Однако когда появляется что-то действительно существенное, авторы из Battlestate непременно об этом сообщают во всех привычных в наши дни форматах. Так, сегодня для Escape from Tarkov был анонсирован самостоятельный режим арены.

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Создаётся он специально для тех, кому больше по душе «камерные» сражения: локациями для «гладиаторских» перестрелок в EFT Arena станут различные ограниченные по размерам арены Таркова, организаторами которых выступила таинственная группа «Мастеров Арены» с её лидером в лице Хозяина (Host). Согласно заверениям разработчиков, в EFT Arena будут представлены различные PvP- и PvE-режимы, рейтинговые системы и прочее, включая возможность применить в «Арене» своего основного персонажа Escape from Tarkov.

EFT Arena — самостоятельный проект, который будет автоматически доступен всем обладателям EoD-набора в виде бесплатного DLC. Всем остальным, включая владельцев базовой и иных версий Escape from Tarkov, за «Арену» придётся заплатить отдельно. Статус самостоятельной игры также означает, что «Арену» можно приобрести вообще не имея оригинальной Escape from Tarkov.

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Релиз состоится когда-нибудь в будущем, ну а закрытое тестирование планируют провести уже этой осенью.