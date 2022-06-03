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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Frostpunk на следующей неделе представят свой новый проект
И нет, это, похоже, не Frostpunk 2, анонс которой состоялся уже давно.
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Разработчики из 11 bit Studios неожиданно превратились в коллектив, по уши заваленный работой: помимо стратегии Frostpunk 2 компания также трудится ещё над одним проектом, коротенький и не особо наполненный смыслом тизер которого был опубликован сегодня. Строить какие-либо выводы из нижеуказанного видеоролика — занятие в высшей степени неблагодарное, поскольку под увиденные кадры при желании можно подвести практически любую смелую (и не очень) идею.

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Полноценная презентация проекта состоится в рамках PC Gaming Show в конце следующего воскресенья, 12 июня.

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Что же касается Frostpunk 2, то проект является прямым продолжением оригинальной игры, и его действие развернётся спустя несколько десятилетий после нового ледникового периода. Несмотря на тяжёлое положение человечества, его развитие всё же идёт, и мир потихоньку перешёл от паровых машин к двигателям внутреннего сгорания. Как следствие, бороться в сиквеле мы будем уже за владение привычными ресурсами вроде нефти. Когда игра увидит свет, неизвестно.

#11 bit studios
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