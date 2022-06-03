С переводом на русский язык пока всё непонятно.

Несколько дней назад российская студия Owlcat Games официально анонсировала Warhammer 40,000: Rogue Trader — первую cRPG в научно-фантастической вселенной Warhammer 40,000. Разработчики выждали небольшую паузу и поделились первыми подробностями, раскрыв темы романтических отношений в игре, возможности появления русской локализации и кое-что ещё.

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В основу Rogue Trader положен хорошо знакомый «Котикам» движок Unity. На правах главного героя проекта выступает человек — расу поменять нельзя. Зато авторы точно оставят возможность игрокам выбрать своему персонажу пол и класс.

При проработке вселенной игры были взяты основные механики из оригинальной Rogue Trader — настольной игры в той же вселенной. Наконец, Owlcat Games планирует как следует проработать возможность для главного героя завести романтические отношения. Уточнений по данному вопросу пока нет — мы пока только знаем, что они точно будут.

Самый важный вопрос связан с переводом игры на русский язык. В составе Owlcat Games находятся преимущественно русскоговорящие разработчики, которые являются выходцами из других игровых компаний, работавших в РФ. Подробнее об этом можно прочитать, например, на странице студии в «Википедии». Сами разработчики заявили, что ещё просто не обсуждали вопрос локализации с владельцем бренда Warhammer 40,000.

Напомним, предыдущие проекты Owlcat Games переводили на русский язык, но в случае с Rogue Trader дела обстоят чуточку сложнее. Владелец прав на Warhammer 40,000 — британская компания Games Workshop, которая ещё несколько месяцев назад объявила об остановке продаж всех товаров по лицензии в России. Недавний случай с заменой для RU-кластера боевого пропуска World of Tanks по мотивам Warhammer 40,000 говорит сам за себя.

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Альфа-тестирование Warhammer 40,000: Rogue Trader дольно начаться в нынешнем году, «бета» стартанёт в 2023-м. Даты релиза пока нет, но мы знаем, что игра заглянет на ПК (Steam, GOG, EGS).