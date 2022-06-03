И ещё там появится человечек-паучочек.

Различные утечки и инсайдерская информация — это то, что значительно снижает уровень ожиданий и в целом нарушает восприятие будущей игры. Но никуда от этого не деться: инсайдеры стали такой же частью игровой индустрии, как сами разработчики, которые, собственно, и «сбагривают» им значительную часть сведений. Так, сегодня в Сети появилась информация о том, что супергеройская тактика Marvel’s Midnight Suns от авторов XCOM из Firaxis Games поступит в продажу уже 6 октября.

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По всей видимости, официально данная информация будет подтверждена (или опровергнута, что гораздо менее вероятно) уже в ближайшее время: в рамках мероприятия от Xbox или же, что куда вероятнее, на Summer Game Fest.

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Напомним, что в Marvel’s Midnight Suns нам предстоит выполнять различные задания, собирая для этого команду из супергероев с уникальными способностями. Протагонистом будет новый, специально созданный совместно с Marvel для данной игры супергерой, подробностями о котором разработчики до сих пор толком не поделились.